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  3. Vaka sayısı fırladı, sokağa çıkma yasağı geri döndü

Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması

Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması

Avusturya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarının tırmanışa geçmesi hükümetleri harekete geçirdi. Avusturya'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 20 gün süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. 

Avusturya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanlara zorunlu durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 

Yasağı ihlal edenlerin düzenli polis kontrolleriyle tespit edileceği ve 1450 euro'luk para cezalarına çarptırılacağı da açıklandı. Bağışıklığı tamam olan kişiler ise herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan hayatlarına rahatlıkla devam edebiliyor.

Etiketler avusturya koronavirüs
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