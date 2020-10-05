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  3. 05 Ekim 2020 21:19

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 3 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından, Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolün sağlandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 3 köy daha kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

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