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  3. 19 Kasım 2020 20:01

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, , Azerbaycan ordusu Karabağın tepesine Türk bayrağı dikti.

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti
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Ermenistan karşısında hem masada hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.

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