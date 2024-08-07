Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı
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Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG olduğu düşünülüyor.
İHA
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