  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

Güncelleme:

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 

Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG olduğu düşünülüyor.

İHA

Etiketler Suriye bomba yüklü araç saldırı terör saldırısı ölü yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti Canlı yayında WhatsApp'ı sildi; halka da çağrı yaptı Canlı yayında WhatsApp'ı sildi; halka da çağrı yaptı SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi TÜİK tartışılan enflasyon hesabını böyle savundu TÜİK tartışılan enflasyon hesabını böyle savundu Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat
''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump'a soğuk duş ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump'a soğuk duş Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor