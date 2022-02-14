Bahçede çıplak dolaşan İngiliz general başına iş açtı

İngiltere Hava Kuvvetleri (RAF) komutan yardımcısı Andrew Turner, bahçesinde çıplak gezdiği gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. Ülkenin gündemine oturan olayın ardından komutan görevden alındı.

İngiltere, Hava Kuvvetleri (RAF) komutan yardımcısı Hava mareşali Andrew Turner'ı konuşuyor.

Zira Berkshire'daki evinin bahçesine çıplak halde çıkan 54 yaşındaki general skandala neden olmuş durumda.

30 metreden kısa mesafede bulunan komşularının olayı polise bildirmesi üzerine başlayan olaylar yatışmak bilmiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir sonraki Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı olması beklenen Turner görevinden alındı.

Aynı habere göre, İngiliz generale 'kişisel bir mesele nedeniyle görevinden geri çekildiği' söylendi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: OLAYDAN HABERDARIZ

Hava Kuvvetleri'nden de konu ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada 'Bir RAF subayını ilgilendiren ve polis soruşturmasına konu olan olayın varlığından haberdarız' ifadesi yer aldı.

Komşu Simon Herbert ise ülke basınına yeni açıklamalarda bulundu. Herbert ailesi ile birlikte generali çıplak halde gördüklerinde ilk etapta onun sağlığı için endişelendiklerini belirtti.

Ancak komşu Turner'ın hareketlerinden sonra olayda bir kasıt olduğu fikrine vardıklarını ve polisi aradıklarını söyledi.

Herbert yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

'Bana doğru döndüğünde yüzünü görebiliyordum ve bir şok ya da şaşkınlık ifadesi vardı. Andrew'un ayakkabı bile giymeden tamamen çıplak olduğunu görebiliyordum.'

ÖZÜR MEKTUBU GÖNDERDİ

Herbert ve ailesine 10 Şubat bir özür mektubu gönderen Andrew Turner, söz konusu olayı kasıtlı olarak yapmadığını iddia etti.

Turner'ın avukatı iddiaların 'yanlış' ve 'sinir bozucu' olduğunu iddia etti ve konu ile ilgili bir kovuşturulma olmadığının altını çizdi.

Thames Valley Polisi ise olay ile ilgili İngiliz basınının sorularına bir yorumda bulunmadı.