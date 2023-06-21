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Bakan Fidan'dan Londra çıkarması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan'dan Londra çıkarması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bakan Fidan, ziyareti esnasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Antony Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin hayati konuları birlikte ele aldığına vurgu yaptı.

Blinken, ''Geçmişte kıymetli iş birliklerimiz oldu. Tartışacağımız konuşacağımız çok sayıda konu ve başlık var.'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO üyeliği konusunu da görüşeceklerinin de sinyalini verdi.

Dünyanın gözü Hakan Fidan'daDünyanın gözü Hakan Fidan'daDünya

 

DHA

Etiketler abd hakan fidan dışişleri bakanı
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