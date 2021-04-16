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Bankada rehine paniği!

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bankaya giren soyguncu müşterileri ve çalışanları rehin aldı. Soyguncu, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanırken rehineler de kurtarıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir soyguncu Gürcistan Bankası şubesine girerek içerideki çalışanları ve müşterileri rehin aldı. Banka güvenlik çemberine alınırken, polis, bankaya operasyon düzenledi. 

Soyguncu yakalanırken, rehinelerin serbest kaldığı ifade edildi. Gürcistan medyası olayla ilgili hiç kimsenin yaralanmadığını aktardı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri bankadaki olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Etiketler gürcistan banka soygun soygun girişimi rehine rehin
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