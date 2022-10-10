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Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu

Yemen'in Taiz kentinde banka çalışanlarıyla tartışan bir kadın, el bombasıyla bankayı havaya uçurdu.

Yemen'in Taiz kentinde kaydedilen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Banka çalışanıyla tartışan ve kişisel anlaşmazlık yaşayan bir kadın, bankayı el bombasıyla havaya uçurdu.

"HIRSIZLIK AMACIYLA YAPTI" İDDİASI
Olayın ardından görgü tanıkları kadının asıl amacının hırsızlık olduğunu ve bankayı bu yüzden patlattığını iddia etti.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin el bombasının pimini çekerken ve bankayı patlatırken oldukça soğuk kanlı davrandığı görülüyor.

Etiketler yemen el bombası
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