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  3. 03 Eylül 2020 09:56

Berlusconi koronaya yakalandı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İtalyan basınında çıkan haber, Berlusconi’nin partisi Forza Italia kaynakları tarafından da doğrulandı.

Berlusconi koronaya yakalandı
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Berlusconi’nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Berlusconi’nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, erlusconi’nin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıkladı.

 Zangrillo, Berlusconi’ye, yakın dönemde İtalya’da Covid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından dolayı test yapıldığını ifade etti.

Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Covid-19’a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi’ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore’nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.

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