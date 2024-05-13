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36. hafta VAR kayıtları açıklandı

36. hafta VAR kayıtları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının VAR kayıtlarını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarının 7 dakika 14 saniyelik video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabından yayınladı.

Kayıtlarda; Adana Demirspor - Gaziantep FK, Sivasspor - Başakşehir ve Pendikspor - Çaykur Rizespor maçlarındaki VAR görüntülerine yer verildi.

Etiketler var var kayıtları TFF
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