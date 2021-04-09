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Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili olarak ''Rusya'nın agresif tavırlarını'' yakından takip ettiklerini söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde Ukrayna'da devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donbas bölgesindeki gerginliği anlık olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Psaki, başta Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililerin son bir haftada Ukraynalı mevkidaşları ile görüşmelerinde bu ülkeye olan desteklerini vurguladıklarını belirtti.

Psaki, "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ne yapacaksınız?" şeklindeki bir soruya, "Bunun görünür ve görünmez sonuçları olacaktır, bunun altını çizeyim. Bölgedeki müttefiklerle çok yakın koordinasyon ve görüşme halindeyiz." dedi.

Bölgedeki askeri hareketlilik konusunda istihbarat paylaşımı gibi konularda da müttefik ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyleyen Psaki, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydetti.

Psaki, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Ukrayna'ya destek amacıyla Karadeniz'e gidişine ilişkin bir soruyu ise Pentagon'a yönlendirdi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Etiketler beyaz saray jen psaki ukrayna
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