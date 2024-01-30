Biden ABD üs saldırısına nasıl karşılık vereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki Amerikan üssüne saldırıya ilişkin yeni açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden 3 askerin hayatını kaybettiği Ürdün-Suriye sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık verecekleri sorusuna yanıt verdi.

Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." derken, "Saldırılara nasıl karşılık vereceğine karar verip vermediği" sorusuna ise "evet" yanıtını verdi.

İran'ın sorumlu olup olmadığı sorulduğunda ise Biden şunları söyledi: "Saldırıları gerçekleştirenlere silah sağlamaları anlamında onları sorumlu tutuyorum."

Biden, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İran tarafından desteklenen ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" demişti.

Biden, saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

ABD'li yetkililer ise saldırı sonrasında İran’ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduklarını vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz" ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.