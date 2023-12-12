Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak ezber bozan bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.