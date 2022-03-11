  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı: Rus ekonomisini yıktık

Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı: Rus ekonomisini yıktık

Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı: Rus ekonomisini yıktık

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya, ekonomisini yıktık." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları; 

"Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz. 

Rusya'dan alkol ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz.

Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. 

Rusya ekonomisini yıktık.

Ukrayna'da savaşmayacağız. NATO-Rusya çatışması, 3. Dünya Savaşı olur."

Etiketler biden rus ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi
Petrol fiyatları gerilerken benzin ve motorine gizli zam
Delta ve Omicron birleşti; pozitif vaka sayısı artıyor! Artık daha ölümcül, daha bulaşıcı
Putin başarısızlığın faturasını 8 generale kesti!
Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu sefer tipi geliyor!
Piyasalar allak bullak; altın ve dolar için tahminler peş peşe geldi...
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Putin'in 64 kilometrelik ölüm konvoyunun akıbeti belli oldu
2 şehidin katilinin öldürüldüğü operasyon kamerada
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Putin bunu yaparsa NATO müdahale edebilir