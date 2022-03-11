Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı: Rus ekonomisini yıktık

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya, ekonomisini yıktık." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları;

"Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz.

Rusya'dan alkol ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz.

Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi.

Rusya ekonomisini yıktık.

Ukrayna'da savaşmayacağız. NATO-Rusya çatışması, 3. Dünya Savaşı olur."