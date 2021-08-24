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Biden'dan dikkat çeken Afganistan kararı

Biden'dan dikkat çeken Afganistan kararı

ABD Başkanı Biden, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme ve araştırma sonrasında kendilerine Afganistan savaşı sırasında yardımcı olan Afganları ABD’ye davet edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden mesajında "Tarama ve araştırmadan sonra, savaşta bize yardım eden Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerine davet edeceğiz. Çünkü biz buyuz. Amerika budur." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler abd amerika joe biden afganistan karar beyaz saray
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