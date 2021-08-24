Biden'dan dikkat çeken Afganistan kararı
ABD Başkanı Biden, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme ve araştırma sonrasında kendilerine Afganistan savaşı sırasında yardımcı olan Afganları ABD’ye davet edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden mesajında "Tarama ve araştırmadan sonra, savaşta bize yardım eden Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerine davet edeceğiz. Çünkü biz buyuz. Amerika budur." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol