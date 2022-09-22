Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün katıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inmek için yürüyen Biden, daha sonra duraksayıp kürsüye geri döndü.

ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketleri ile konuşulmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı gaflar ve tuhaf davranışlarla gündeme gelen Biden, dün de konuşmasını bitirdikten sonraki haliyle dikkatleri üzerine çekti.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Joe Biden, konuşma yaptıktan sonra sahneden inmek için yürüdü, tam merdivenlere geldiği sırada bir süre durdu. Daha sonra ne yapacağını bilemeyen Biden, arkasına dönerek kürsüye tekrar yöneldi. O anlar salondakiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sunucu, Biden'a teşekkür ettikten sonra program sonlandı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Biden daha önce de benzer hareketleri yapmıştı. ABD Başkanı, bir programda konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aramıştı. Ama sahnede başka kimse yoktu. Bo