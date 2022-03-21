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Biden'in sözleri sonrası Rusya'dan ABD'ye nota

Biden'in sözleri sonrası Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya Dışişleri, ABD'ye Biden'ın Putin'e yönelik 'savaş suçlusu' sözleri nedeniyle nota verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemişti. 

RUSYA'DAN YENİ HAMLE
Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne, Biden'ın Putin hakkındaki 'savaş suçlusu' açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi.

 Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne "İlişkiler kopma noktasına geldi" dedi.

Etiketler abd nota rusya
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