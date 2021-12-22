Bill Gates: ''Pandeminin en kötü kısmına giriyoruz''

DSÖ verilerine göre, 89 ülkede tespit edilen Omicron varyantıyla ilgili Bill Gates'ten çok konuşulacaklar açıklamalar geldi.

Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, tatil planlarının çoğunu iptal ettiğini ve zorlu birkaç ay için hazır olduğunu söyledi.

'Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz' diyen Gates, Omicron'un çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının gelecek yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığının altını çizdi.

Gates paylaşımında 'Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum' ifadesine yer verdi.

'Omicron tarihteki tüm virüslerden daha hızlı yayılıyor. Yakında dünyanın her ülkesinde olacak' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

'En önemli soru Omicron'un sizi ne kadar hasta ettiği. Daha fazlasını öğrenene kadar onu ciddiye almalıyız. Delta'nın yarısı kadar bile şiddetli olsa çok bulaşıcı olduğu için şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgaya neden olabilir.'

Maske takmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Gates, 'takviye dozlarınızı olun' çağrısında bulundu.

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

ABD'DE BASKIN TÜR OLDU

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce ABD'de görülen Omicron ülkedeki baskın tür haline geldi.

Dün, ülkedeki son duruma ait verileri paylaşan Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Omicron'un ABD'deki baskın varyant olduğunu duyurdu.

Yayınlanan raporda yeni bulaşların yüzde 73.2'si Omicron, yüzde 26.6'sının ise Delta olduğu bilgisi yer aldı.

Başka bir deyişle son dönemde ABD'de virüse yakalanan her 4 kişiden 3'ü Omicron varyantı ile enfekte oldu.

89 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılmış, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edilmişti.

DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı, yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu ifade etmişti.