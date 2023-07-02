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Bir göçmen faciası daha! 51 ölü

Bir göçmen faciası daha! 51 ölü
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Fas’tan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları’na giden göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 11’i kadın, 3’ü çocuk toplam 51 kişi hayatını kaybetti.

Fas'ın güneyindeki Tan Tan kentinden İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden göçmenleri taşıyan bot battı. Caminando Fronteras isimli sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden Helena Maleno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, botta bulunan 11'i kadın, 3'ü çocuk toplam 51 kişi hayatını kaybettiğini belirterek, “Sürüklenen lastik botta korku içinde 8 gün geçirdiler” dedi.

Kazdan sağ kurtulan ve hastaneye kaldırılan sadece 4 kişi olduğunu aktaran Maleno, arama-kurtarma araçlarının yetersizliği ve ülkeler arasındaki işbirliğinin yetersizliği sonucu göçmenlerin öldüğüne dikkat çektiği

 

Etiketler Kanarya Adaları göçmenleri taşıyan bot göçmenler facia ölü
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