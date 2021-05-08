Bir ülkeden daha Türkler için ''karantina'' şartı

Fransız hükümet kaynakları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeden Fransa'ya gelen yolculara 10 gün karantina şartı getirildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fransa hükümetinden bir kaynak, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil yedi ülkeden Fransa'ya geleceklerin 10 gün karantinaya girmesini zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Fransa'ya gelecekler de 10 gün karantinaya girecek. Uygulama cumartesi gece yarısı yürürlüğe girecek.

AFP'nin haberine göre Bu ülkelerden Fransa'ya gidecekler, ülkeye giriş yaptıklarında karantinayı nerede geçireceklerine ilişkin bir belgeyi ibraz edecek, karantina süresince her gün iki saat dışarı çıkabilecek.

Fransa geçen ay Hindistan'ı da karantina listesine almış ve Brezilya'yla da tüm uçuşları durdurmuştu. Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan Fransa'ya gidenler de halihazırda 10 gün karantinaya giriyor.