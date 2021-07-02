Bloomberg'ten Erdoğan analizi: ''Eskisi gibi Beyaz Saray'a erişimi yok''

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki yakınlaşmayı analiz etti. Makalede yer alan ''Türk lider, Trump yıllarında sahip olduğu kadar artık Beyaz Saray'a doğrudan erişimi bulunmuyor'' ifadeleri dikkat çekti.

ABD medyasından Bloomberg, geçtiğimiz ay Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi’yle ilgili bir analiz yayınladı. “Macron ve Erdoğan neden bir anda iyiyi oynadı” başlığı taşıyan makalede, “Yine de ateşkes sürmeyecek. İki başkanın karşılıklı düşmanlıklarından kazanacakları çok şey var” denildi.

Makalede, “Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ilişkilerinde "iyileşme dönemi" olarak nitelendirdiği görüşmede "sözlü ateşkesi" kabul etti. Macron-Erdoğan ilişkisini karakterize eden kin ve yakınma, jeopolitik hesaplar kadar kişisel düşmanlıktan da kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.

NE DEĞİŞTİ?

“Erdoğan açıkça Macron’un akıl sağlığını sorgularken, Fransa Cumhurbaşkanı da Erdoğan’ı yalan söylemekle ve Fransa’ya saygı duymamakla suçladı. Öyleyse, düşmanlıkların aniden askıya alınmasının nedeni neydi? Brüksel'deki toplantılarına yol açan belirgin bir hızlandırıcı olay, onları bir araya getirebilecek ortak bir plan ya da amaç bulunmuyor. Üstelik ortak arkadaşların arabuluculuğu da yoktu” değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg bu durumu şu şekilde yorumladı:

“En olası açıklama, Brüksel'in üst kısmındaki karakter değişikliğidir. Biden'ın gelişi ve Merkel'in yakında oradan ayrılacak olması; Macron ve Erdoğan'ın yeni kadroya nerede uyduğunu bulmaya çalışırken karşılıklı düşmanlıklarını askıya alması gerektiği anlamına geliyor.”

'TRUMP KADAR MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK'

“Erdoğan'ın rolü zaten azaldı” denilen analizde, “Türk lider, Trump yıllarında sahip olduğu kadar artık Beyaz Saray'a doğrudan erişimi bulunmuyor. Geçmişte Erdoğan'ı bir "otokrat" olarak nitelendiren Biden, ABD ve Batı'ya yönelik kavgacı tavrına Trump kadar müsamaha göstermeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

“Erdoğan'ın son aylarda tonunu yumuşatmasının nedeni bu olabilir” yorumu getirilen makalede, “Onlar Brüksel'de bir araya geldiğinde, Türk lideri, Trump ile karşılaşmalarda sergilediği tavırların hiçbirini göstermedi. Ancak Erdoğan, Merkel'i Trump'tan daha çok özleyecek. Görünen o ki Şansölye, Erdoğan’ın gerçekten saygı tek Batılı lider olabilir” denildi.