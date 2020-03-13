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  3. 13 Mart 2020 17:57

Brezilya Devlet Başkanı koronavirüsüne yakalandı mı ?

Brezilya basını, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığını iddia etti. Bolsonaro, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Brezilya Devlet Başkanı koronavirüsüne yakalandı mı ?
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.

OĞLU DA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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