  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Güncelleme:

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları sayarken Arda Güler'i de ekledi.

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık." ifadelerini kullandı.

Şampiyon oldukları sezonda sadece yenildikleri tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını kaydeden Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti." dedi.

Profesyonel kariyerinde şu anda çok iyi ve rahat olduğunu vurgulayan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir." açıklamasında bulundu.

Etiketler Real Madrid ancelotti Arda Güler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı açıkladı: O şehrin merkezinde diri fay yok Deprem uzmanı açıkladı: O şehrin merkezinde diri fay yok Zamanında bitmeyen inşaat için tazminat kararı Zamanında bitmeyen inşaat için tazminat kararı Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada İstanbul Havalimanı'nda binlerce akrep ve zehirli örümcek ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda binlerce akrep ve zehirli örümcek ele geçirildi Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller Merkez bankaları altına hücum etti: İlk sırada Türkiye var Merkez bankaları altına hücum etti: İlk sırada Türkiye var Kayıp olarak aranıyordu; kanlı fotoğrafı ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu; kanlı fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü gece kulübüne film gibi operasyon: Polisler de gözaltında Ünlü gece kulübüne film gibi operasyon: Polisler de gözaltında Dolar, Euro sıkıştı, altın gerilmiş yay gibi Dolar, Euro sıkıştı, altın gerilmiş yay gibi İstanbul'da küçük kıza toplu tecavüz çetesi kabusu İstanbul'da küçük kıza toplu tecavüz çetesi kabusu