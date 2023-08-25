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Bu ne biçim sunum? Kadını çikolatayla kaplayıp masaya yatırdılar

Bu ne biçim sunum? Kadını çikolatayla kaplayıp masaya yatırdılar
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İtalya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte çikolatayla kaplanan kadın masanın üzerine yatırıldı. Otel yetkilileri, tatilcilerin tepkisi üzerine özür diledi.

İtalya'da bir otelin bikini giymiş bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu. Müşterilerden gelen tepkiler üzerine otel özür dilemek zorunda kaldı.

İKRAM STANDINDA KADINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR
Otelde öğleden sonra sandviçler, pasta ve hamur işleri gibi ikramların yapıldığı etkinliğe katılan tatilciler, açık büfe masasının üzerinde üzeri çikolata ile kaplı bikinili kadını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"KADINI BİR NESNE OLARAK SERGİLİYORLARDI"
Olaya tepki gösteren tatilci Federico Mazzieri tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 14 yaşındaki kızımla birlikteydik ve gördüğümüz manzara bizi şok etti. Şaşkınlık içindeydik. Kızım bana "Baba, ne kadar iğrenç, kadınların bir şeyler başarabileceği bir ülke değil bu' dedi. Otel yönetimi ne düşünüyordu acaba? Kadın figürünü bir nesne olarak sergiliyorlardı. Kadın çikolatayla kaplıydı ve yaklaşık yarım saat boyunca orada durmuştu. Otel, bir gün önce çikolata heykeli tanıtımı yapıyordu ve ne demek istedikleri açıktı."

ÖZÜR DİLEDİLER
Otel kaynaklarına göre, kadın eğlence ekibinden 20 yaşında bir üyeydi. Otel özür açıklamasında "Öncelikle otelimizde bulunan müşterilerimize en içten özürlerimizi sunmak isteriz.' ifadelerini kullandı

Etiketler italya otel sunum
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