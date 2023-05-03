Buckingham Sarayı önünde gözaltı

İngiltere’de Buckingham Sarayı'nın önünde silahlı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı'nın önünde silahlı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin sarayın bahçesine "tüfek fişeği olduğundan şüphelenilen" şeyler fırlattığı aktarılarak, "Adam saldırı silahı bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.



Polis ayrıca, şüphelinin çantasının kontrollü bir şekilde patlatıldığını aktardı.

Baş Müfettiş Joseph McDonald, "Herhangi bir ateş edildiğine veya memurların ya da halkın yaralandığına dair herhangi bir rapor yok" dedi.

Buckingham Sarayı, olay sırasında Kral III. Charles’ın ve eşi Kraliçe Camilla'nın sarayda olmadığını açıkladı.