Camide dehşet! Namaz kıldıran imamı sırtından bıçakladı

ABD'nin New Jersey eyaletinde cami imamı, sabah namazı kıldırırken Türk asıllı Şerif Z. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı.

İMAMI SECDEYE GİTTİĞİ ESNADA BIÇAKLADI

Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

Caminin güvenlik kamerasınca, üçüncü safta yer tutan Türk asıllı Şerif Z. (32) isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması kaydedildi.

CEMAAT YAKALADI

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Z., caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'YE KISA SÜRE ÖNCE GELMİŞ

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

POLİS ŞEFİ VE SAVCI DA TÜRK

Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Z.'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan polis şefinin de Türk olduğu bölgede, olayı soruşturan kıdemli savcı yardımcısının da Türk asıllı Bülent Can olduğu öğrenildi.