Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı

CBS Los Angeles televizyonunun hava durumu programını sunan Alissa Carlson Schwart, yayında bayıldı. Birdenbire gözleri giden Schwart, ilk önce kafası düştükten sonra masaya çarparak yere düştü.

CBS Los Angeles televizyonunda meteoroloji uzmanı Alissa Carlson Schwartz, canlı yayında bayıldı. Hava durumu sunucusu Schwartz’ın aniden yere yığıldığı görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Duvar’ın aktardığına göre; reklama giren kanal daha sonra canlı yayına dönmedi. Schwartz, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi