  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çeçen Lider Kadirov paylaştı: İşte bölgeden son görüntü

Çeçen Lider Kadirov paylaştı: İşte bölgeden son görüntü

Çeçen Lider Kadirov paylaştı: İşte bölgeden son görüntü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Çeçen lider Ramazan Kadirov, kuşatma altındaki Mariupol'de çatışmalara ait görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus müdahalesinde 1 aylık süre geride bırakılırken Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol'de çatışmalara ait görüntüleri paylaştı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.

KADİROV'DAN MARİUPOL PAYLAŞIMI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken çatışmaların yoğunlaştığı Mariupol ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı. Söz konusu videoda Çeçen savaşçıların otomatik silahlar ile çatıştığı görülüyor. Kadirov paylaşımında 'Nazilerin topraklarını temizledikleri' iddiasına yer verdi.

ZELENSKİY: İMKANSIZ
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Etiketler kadirov ukrayna rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş, altın ve gümüşte işin sonunu açıkladı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Günün “bu mu kıskanılan Türkiye” fotoğrafı
Show TV'den sürpriz karar! İddialı dizinin fişi çekildi
Bir bölgemizde yeni bir bulaşıcı hastalık için alarm verildi! Kaşıntıyla başlıyor...
23 yaşındaki gencin öyle bir hastalığı var ki... Doktorlar tanı bile koyamıyor
YSK'nın bu hamlesi ''hani erken seçim yoktu'' dedirrtti!
Ne Dolar, ne Euro ne de altın! İşte geçen haftanın en çok kazandıranı
Bu da erkeğe kadın şiddeti! Kıskanç kadının elinden zor aldılar
Bakan Soylu: ''PKK defterini kapattık''