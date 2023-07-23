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Cennet ada küle döndü: 19 bin kişi tahliye edildi

Cennet ada küle döndü: 19 bin kişi tahliye edildi
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Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle toplam 19 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi. Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı. Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Türkiye’nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.

SAHİLLERDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda devam eden orman yangınından kaçan turistler bavullarıyla sahillerde yardım bekliyor.

Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. Ada'daki turistlerden bazıları havalimanına, bazıları ise bavulları ile sahillere akın etti. Sahile gelen çok sayıda turist, deniz yoluyla tahliye edilmeyi bekliyor.

95 TURİST MARMARİS'E GETİRİLDİ

Yunanistan’ın Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Marmaris Gümrüklü Limanı'na gelen 95 turist Marmaris’teki otellere yerleştirildi.

 

Etiketler yunanistan rodos rodos adası ada
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