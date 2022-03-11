Che Guevara'nın katili öldü

Küba’nın devrimci lideri Ernesto Che Guevara'yı öldüren Bolivyalı asker 80 yaşında öldü.

İngiliz The Guardian'ın haberine göre Che Guevera’nın yakalandıktan sonra kurşunlayan Bolivyalı asker Mario Mario Terán’ın uzun bir hastalıktan sonra öldüğü duyuruldu.

1959'da Fidel Castro yönetiminde diktatör Fulgencio Batista'yı devirerek iktidarı ele alan, Küba devriminin önde gelen isimlerinden biri olan Guevara, Küba hükümetinde birkaç yıl üst düzey bir yetkili olarak görev yaptıktan sonra, Afrika'da ve daha sonra Güney Amerika'da diğer devrimlere liderlik etmek için yola çıkmıştı.

Che Guevara, 1967'de Bolivyalı askerlerce yakalandıktan sonra Mario Terán, Guevara'yı öldürmek için seçilmişti.

Mario Teran daha sonraları Che'nin ağzından son olarak "Beni öldüreceğini biliyorum, ateş et! Sadece bir insanı öldüreceksin!” sözlerini duyduğunu aktarmıştı.

Ayrıca Mario Teran Che'yi öldürdüğü anlar için sonraları ‘hayatımın en kötü anıydı’ diyecekti.

Mario Teran, Che'nin son dakikaları için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Che'yi iri, çok iri gördüm. Gözleri yoğun bir şekilde parlıyordu. Bana doğru geldiğini hissettim ve bakışlarını üzerime diktiğinde, başım döndü. 'Sakin ol' dedi bana, 'İyi nişan al! Adam öldüreceksin!'. Sonra kapıya doğru bir adım geri gittim, gözlerimi kapadım ve ateş ettim."

Öte yandan Mario Teran'ın ilk kurşun atışları Che'nin göğsünü ıskalarken sonrasındaki atışlar isabet etmişti.