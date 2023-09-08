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CIA'den Rus bürokratlara videolu çağrı

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ABD Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA), Rusça bir video yayınlayarak Rus bürokratların CIA ile nasıl iletişime geçeceğini duyurdu. Videoda, ''CIA, Rusya hakkındaki gerçeği bilmek istiyor, biz de bu gerçeği bilen ve bize bunu anlatabilecek güvenilir kişiler arıyoruz. Bilgileriniz düşündüğünüzden daha değerli olabilir.'' ifadelerine yer verildi.

ABD’nin sivil dış istihbarat servisi CIA, dün Rus bürokratlara Rusça çağrı yaparak teşkilatla nasıl iletişim kurabileceklerini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“CIA, Rusya hakkındaki gerçeği bilmek istiyor, biz de bu gerçeği bilen ve bize bunu anlatabilecek güvenilir kişiler arıyoruz. Bilgileriniz düşündüğünüzden daha değerli olabilir.

Rusların çeşitli koşullar nedeniyle CIA ile temasa geçebileceğini anlıyoruz. Bizimle iletişim kurmaya istekli insanlara çok değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Dünyanın her yerinde bizimle çalışan herkesi korumak mesleki görevimizdir.”

CIA dark web’deki adres bilgisini paylaşıp nasıl iletişime geçileceğini detaylı biçimde anlatarak “Askeri bir subay mısın? İstihbarat, diplomasi, bilim, yüksek teknoloji alanlarında mı çalışıyorsunuz, yoksa bunları yapan insanlarla mı çalışıyorsunuz? Rusya Federasyonu'nun ekonomisi veya üst düzey liderliği hakkında bilginiz var mı? Bize Ulaşın. Belki çevrenizdeki insanlar gerçeği duymak istemiyorlardır. Biz istiyoruz” dedi.  

DHA

Etiketler rusya CIA bürokrat
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