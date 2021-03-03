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Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı! En az 20 ölü

Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı! En az 20 ölü

Cibuti açıklarında insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'sinin öldüğü belirlendi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cibuti'nin Obock kenti açıklarında insan kaçakçılarının Yemen'e giden tekneden 80 göçmeni denize attığını belirterek, olayda en az 20 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Binlerce genç Afrikalı göçmenin, iş için Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Abdiker, yaşanan facianın 6 aydan kısa bir sürede 3'üncü trajedi olduğunu hatırlatarak, şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Etiketler göçmen kaçak
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