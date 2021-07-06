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Çift doz aşı yaptıranlar için seyahat yasağını kaldırdılar

Çift doz aşı yaptıranlar için seyahat yasağını kaldırdılar

Hollanda'nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2021'den itibaren Hollanda, aşıları tam olan tüm yolcular için giriş yasağını kaldırdı. İlgili yolcuların yola çıkmadan önce iki doz EMA veya WHO onaylı aşı almaları gerekmektedir. Covid-19'dan iyileşme veya Janssen aşısının uygulanması durumlarında sadece bir doz aşı yeterlidir" denildi.

Etiketler hollanda turist turizm avrupa birliği çift doz aşı aşı
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