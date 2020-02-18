Çiftçinin zaferi! Kimya devleri 265 milyon dolar tazminat ödeyecek

Amerikalı çiftçi Bill Bader, Bayer ve BASF şirketlerinin ürettiği ‘Dicamba’ adlı yabani ot öldürücü ilacının şeftali ağaçlarını yok ettiğini ileri sürerek konuyu mahkemeye taşıdı. Önceki gün sonuçlanan davada iki Alman kimya şirketinin çiftçi Bader’a 265 milyon dolar (1.6 milyar TL) tazminat ödemesine hükmedildi. Amerikan medyası kararın benzer 140 davayı etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bayer, çiftçilerin talimatlara uyması halinde ‘Dicamba’ tarım ilacının güvenli olduğunu ileri sürerek, kararı temyize götüreceğini duyurdu. BASF da kararı ‘şaşkınlıkla’ karşıladıklarını, tüm yasal yollara başvuracaklarını bildirdi. Bloomberg haber sitesinde davanın ABD’de ilk olduğu ve ilacın mahsullere zarar verdiğine dair çok sayıda şikâyet olduğuna dikkat çekti.

2018’DE YASAKLANDI

Mahsulleri tehdit eden yabani otlara karşı kullanılan ilacın 2017 yılında ABD’deki soya fasulyesi tarlalarının yüzde 4’ünü kirlettiği iddia edilmiş, 2018’de ABD Çevre Koruma Dairesi tarafından çiftçilerin kaygılarını göz önüne alarak ‘Dicamba’ kullanımına kısıtlama getirilmişti.