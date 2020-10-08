Çin'de hırsızlar 300 milyon dolarlık eseri ikiye böldü

Çin Halk Cumhuriyeti'nde hırsızlar milyonlarca dolarlık bir koleksiyon parçasına zarar verdi.

Hong Kong'da bir sanat koleksiyoncusunun evine giren hırsızlar birçok eseri çaldı.

Üç hırsızın çaldığı eserler arasında ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un şiir yazdığı 2.8 metre uzunluğundaki parşomen de bulunuyordu.

Parşomenin çok uzun olduğunu düşünen hırsızlar çareyi sahibi 300 milyon dolar değer biçilen parçayı ikiye bölmekte buldu.

Eylül ayında meydana gelen hırsızlıkta ayrıca antik mühürler, bakır paralar ve Mao'nun başka elyazmaları da çalınmıştı. Koleksiyoncuya göre çalınan eserlerin toplam değeri 645 milyon doları buluyordu.

Hırsızların çaldıkları eseri 65 dolara sattığı tespit edildi. Aldığı ürünün sahte olduğunu düşünen müşteri haberleri görünce polise başvurdu. Tutuklanan müşteri kefaletle serbest bırakıldı.

Polis üç hırsızdan birini yakaladı. Diğer ikisinin halen arandığı bildirildi.