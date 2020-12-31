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  3. 31 Aralık 2020 11:08

Çin'de ilk aşı onayı Sinopharm'a verildi

Çin'de ülke içi kullanımına onay verilen ilk korona virüsü aşısı, Sinopharm'ın geliştirdiği aşı oldu. Sinopharm'dan dün yapılan açıklamada, aşının Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre yüzde 79.34 koruma sağladığı belirtilmişti.

Çin'de ilk aşı onayı Sinopharm'a verildi
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Çin şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği korona virüsü aşısının Çin içinde kullanımı onaylandı. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden gelen açıklamayla, Sinopharm'ın aşısı Çin'de ülke içi kullanım onayı alan ilk aşı oldu.

Sinopharm'dan dün yapılan açıklamada, Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre aşının Covid-19'a karşı yüzde 79.34 koruma sağladığı belirtilmişti. Sinopharm aşının denemelerine katılan gönüllülerden kaçının Covid-19'a yakalandığı, kaç kişiye gerçek ve kaçına boş aşı (plasebo) yapıldığı veya olası yan etkiler hakkında ayrıntı vermemişti; ülke içi kullanım onayı için başvuruda bulunacaklarını duyurmuştu. Aşının ayrıntılı çalışmalarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Çin yönetimi temmuz ayında yüksek riskli gruplar ve zorunlu nedenlerle çalışan işçiler için bir acil aşılama programı başlatmıştı. Bu programda kullanılan üç aşıdan biri de, Sinopharm'ın ürünüydü. Yeni gelen onayla, bu aşının halka kitlesel olarak yapılmasına başlanacak.

 Sinopharm'ın aşısını alan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Pakistan da bulunuyor. BAE 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada bu aşının ülkedeki denemelerin ön sonuçlarına göre yüzde 86 oranında koruma sağladığını duyurarak halka uygulamaya başlamıştı. Pakistan ise bu aşıdan 1.2 milyon doz sipariş etmişti.

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