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  3. 02 Şubat 2021 10:36

Çin'den 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi

Çin'de yeni tip koronavirüs aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı geçirildiği bildirildi.

Çin'den 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte Covid-19 aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.

Başkent Pekin ile Ciangsu ve Şantung eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi.

Şüphelilerin şişelere aşı formülü yerine tuzlu su koyduğu belirlendi.

Şebekenin geçen yıl eylülden bu yana sahte aşı imal ettiği ve yurt dışına pazarlamaya çalıştığı tahmin ediliyor.

 

AA

çin , sahte koronavirüs aşısı , covid-19
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