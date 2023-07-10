Çin'den ABD'ye misket bombası göndermesi

Çin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya misket bombası tedariki kararını 'sorumsuzluk' diye niteleyerek, 'insani sorunlara yol açabileceği' uyarısını yaptı.

Havada yayılarak çok geniş alana dağılması ve aynı anda birden fazla hedefe zarar vermesi bakımından daha çok sivilleri vuran ve etrafa saçılan parçacıkları yıllar sonra dahi patlayarak sivilleri öldürüp yaralayan misket bombalarının Ukrayna'ya tedarikine ABD Başkanı Joe Biden'ın onay vermesi, tartışma ve eleştirileri beraberinde getirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington'ın kararının 'uluslararası toplumun geniş çaplı dikkatini çektiğini ve buna pek çok ülkenin karşı çıktığını' söyledi.



Çin Dışişleri Sözcüsü "İnsani endişelerle meşru askeri ve güvenlik ihtiyaçlarını adil bir şekilde yönetmeliyiz ve misket bombalarının sevkiyatına karşı ihtiyatlı ve ölçülü bir tutumu sürdürmeliyiz" dedi.

Dünyanın büyük bölümünde yasaklanmış olan ve patlamadan kalıp potansiyel olarak sivilleri yıllarca tehlikeye atabilen misket bombalarının ABD tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmesi kararını, insan hakları örgütleri sert dille kınadı.



Ukrayna ihtilafında tarafsız konum aldığını söyleyen Çin, şubatta çözüm için 12 maddeli tutum belgesi açıklamış, nisanda Devlet Başkanı Şi Cinping Rusya'nın özel harekat başlatmasından beri ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmüş, mayısta Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Kiev'de Zelenskiy ile biraraya gelmişti.