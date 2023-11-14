''Cinsiyetsiz'' yargıç evinde cansız halde bulundu

Meksika'da, LGBT aktivisti olan cinsiyet tanımlamalarını reddeden (non-binary) yargıcı Jesus Ociel Baena, evinde cansız halde bulundu.

Meksika'nın ilk cinsiyetsiz (non-binary) yargıcı Baena’nın, evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Meksika'da, LGBT aktivisti olan cinsiyet tanımlamalarını reddeden (non-binary) yargıcı Jesus Ociel Baena, ikinci bir kişinin cesediyle birlikte kendi evinde cansız halde bulundu.

Meksika'daki yer basının haberine göre, bulunan ikinci cesedin Baena'nın ortağı olduğu ifade edildi.

Eyalet başsavcılığı, eve üçüncü bir kişinin girdiğine dair herhangi bir işaret olmadığını açıklarken Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez "bunun bir cinayet mi yoksa bir tür kaza mı olduğunun" belirsiz olduğunu söyledi.

LGBT hakları grubu Letra S, yerel makamları, ölümleri önyargısız ve kapsamlı bir şekilde soruşturmaya çağırdı.

Associated Press'te yer alan habere göre, Letra S grubu direktörü Alejandro Brito, 38 yaşındaki Baena'nın "çok sayıda nefret mesajı ve hatta şiddet ve ölüm tehditleri" aldığını söyledi