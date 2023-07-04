Çip savaşları kızıştı: ABD ve Çin'den karşılıklı hamleler

Çin, Batı ile son dönemde ivme kazanan çip savaşına yeni bir hamlede bulundu.

Çin, çip yapım endüstrisindeki ilerlemeleri engelleme çabalarını geri püskürtme çabasında. Ülke, ABD öncülüğündeki Batılı rakiplerinin yarı iletken üretmek için ihtiyaç duyduğu temel hammaddelerin ihracatına kısıtlamalar getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ihracat kontrolleri, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ve bilgisayar çiplerinin ve güneş panelleri ve gelişmiş radar ekipmanları gibi çeşitli diğer ürünlerin yapımında kullanılan nadir metaller olan galyum ve germanyum için geçerli olacak.

Bakanlık, ulusal güvenlik çıkarlarını gerekçe göstererek, ihracatçıların iki metalden birini veya türev bileşiklerini Çin dışına nakletmek için "özel izne" ihtiyaç duyacağını söyledi.

PAZARDA KRİTİK ÖNEMDE

Çin, dünyanın en büyük galyum üreticisi ve önde gelen bir germanyum ihracatçısı. Avrupa Birliği, her iki metali de kritik hammaddeler listesine dahil etti, yani "Avrupa ekonomisi için çok önemli" kabul ediliyorlar. US Geological Survey'e göre ABD, 1987'den beri hiç galyum üretmedi ve 2018 ile 2021 arasında malzeme ithalatının yüzde 53'ü için Çin'e güveniyor.



Pekin'in duyurusu, Hollanda hükümetinin, ABD'nin Çin'in yapay zekanın gelişimi için kritik sayılan teknolojiye erişimini engelleme çabalarını destekleyerek gelişmiş yarı iletken ekipman ihracatına yeni kısıtlamalar koymasından sadece üç gün sonra geldi.

Amsterdam'ın hamlesi, ABD'nin diğer ülkeleri "küresel hegemonyasını" korumaya ve "Çin'e karşı yarı iletken baskı" uygulamaya zorladığını iddia eden Çin hükümetinden öfkeli bir yanıt aldı. Pekin, Hollanda'nın yarı iletken endüstrisinin küresel tedarik zincirinin istikrarını korumaya yardımcı olmak için "ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmaktan kaçınması" gerektiğini de vurguladı.

ABD'DE CEVAP HAZIR

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Biden yönetimi, Çinli şirketlerin ABD bulut programlama hizmetlerine erişimlerini sınırlamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre, Biden yönetiminin bu sınırlamayı uygulamaya koyması halinde, Amazon.com ve Microsoft gibi ABD bulut hizmet sağlayıcıları gelişmiş yapay zeka çipleri kullanan bulut programlama hizmetlerini Çinli müşterilerine sunmadan önce ABD hükümetinin iznini alacaklar.

Atılacak bu adımın Çinli şirketlein gelişmiş çip ekipmanları satın almadana güçlü programlama kabiliyetlerine ulaşmalarını engelleyeceği ifade ediliyor.

ÇİP SAVAŞINDA SUÇLU KİM?

Hammaddelere getirilen yeni kısıtlamalar, Çin'in yonga üretimi tedarik zinciri hakkındaki uyarısını yerine getiriyor. Devlete ait China Daily gazetesinde yayımlanan bir başyazı, Pekin'in hareketinin ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan bordürlere misilleme olarak yapıldığını ileri sürdü.

Başyazıda, "Çin'in kararından şüphe duyanlar, ABD hükümetine neden dünyanın en büyük germanyum madenlerini elinde tuttuğunu ancak bunları nadiren kullandığını sorabilir" dendi.

Ayrıca "Ya da Hollanda'ya neden litografik makineler gibi yarı iletkenle ilgili bazı ürünleri ihracat kontrol listesine dahil ettiğini sorabilirler. Dünya tedarik zincirine meydan okuyanlar onlardır ve bu oldukça belirsiz dünyada kendi yasal ulusal çıkarlarını savunan Çin'e ait suçlamalar asla Çin'e kaydırılmamalıdır.” ifadeleri kullanıldı