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Çocuklarını satmak isteyen aileye suç üstü!

Çocuklarını satmak isteyen aileye suç üstü!
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Irak’ta 2 çocuğunu 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan aile gözaltına alındı.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu

Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.

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