Covid-19 aşısının çocuklarda kullanımı için kritik gelişme

ABD’li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile koronavirüse karşı üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürüyor. ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanım yetkisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu. Pfizer’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Aşıyı 12-15 yaş grubuna 2021 öğretim yılı başlamadan önce sunmayı umuyoruz" denildi.



Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edilmişti. Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanmış, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı da kaydedilmişti.



Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımı onaylanmıştı. Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının ise yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı onaylanmıştı.