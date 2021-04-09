  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Covid-19 aşısının çocuklarda kullanımı için kritik gelişme

Covid-19 aşısının çocuklarda kullanımı için kritik gelişme

ABD’li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile koronavirüse karşı üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürüyor. ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanım yetkisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu. Pfizer’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Aşıyı 12-15 yaş grubuna 2021 öğretim yılı başlamadan önce sunmayı umuyoruz" denildi.

Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edilmişti. Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanmış, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı da kaydedilmişti.

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımı onaylanmıştı. Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının ise yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı onaylanmıştı.

Etiketler pfizer biontech koronavirüs aşısı çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan ayında koronavirüs salgını için ezber bozan açıklama
İstanbul'da yoğun bakımlar böyle görüntülendi! ''İmza verip ölmeyi göze alıyorlar''
Dikkat! Bankaların mesai saatleri değişti!
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İçişleri'nden açıklama geldi
Hummer'ın yeni canavarı tanıtıldı! İşte EV SUV'un özellikleri
Böyle tutku görülmedi! Otomobillerine adeta bebek gibi bakıyor
Vaka artışı sürüyor! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Aksoy Araştırma'nın son anketi açıklandı:
Bakan Koca açıkladı: ''Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da''
Bill Gates parasını bakın nereye yatırıyor