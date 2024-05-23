Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu: Acun Ilıcalı sürprizi
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Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Koç, 9 Haziran'daki kongre öncesi yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı.
Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş ise yeni yönetim kurulunda yer almadı.
Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi şu şekilde:
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