DEAŞ açık açık tehdit etti: ''Katliama hazır olun!''

Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'yı kana bulayan ve 200'e yakın kişiyi katleden eli kanlı terör örgütü DEAŞ Rusya'yı "katliama hazır olun" diyerek tehdit etti.

Geçen hafta Cuma gecesi bir rock konseri öncesinde dört silahlı teröristin gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra DEAŞ'den yeni bir açıklama geldi.

143 insanın öldüğü ve yüzlerce insanın yaralandığı saldırıyı üstlenen DEAŞ, yakalanan terör örgütü üyelerinin sorgusu sırasında çekilen görüntüler üzerine bir "tehdit mesajı" yayınladı. Önceki gün yakalanan dört DEAŞ militanının sorgu görüntüleri ortaya çıkmış ve bir teröristin penisine elektrik verilerek sorgu yapılırken diğer teröristler de dövülmüştü.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler ile ilgili uzmanlar, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gözdağı vererek, bir mesaj iletiyor" demişti.

O görüntülerin yayınlanmasından sonra DEAŞ sosyal medyada paylaşımda bulundu. Elinde bıçak tutan bir teröristin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! DEAŞ mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle DEAŞ'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, "Yakalananlara sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşine olan kana susamışlığınızı artırıyor. Bu sefer kafanıza öyle bir vuralım ki, Allah'ın izniyle gelecek nesiller sizi hatırlasın ve bu geçmiş acılar ve yaralar unutulsun" denildi.