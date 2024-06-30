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Denizde bulmuşlardı: 4 kişi öldü

Denizde bulmuşlardı: 4 kişi öldü
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Sri Lanka'da denizde buldukları sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti. 2 balıkçının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti. Sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.

Etiketler sri lanka denizde şişe denizde buldular
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