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Derinlerde yaşayan ''canavar'' balıkçıların ağına takıldı

Derinlerde yaşayan ''canavar'' balıkçıların ağına takıldı
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Tayvan'da tarih öncesi tür olarak nitelendirilen bir goblin köpek balığı yakalandı. 1200 metre derinlikte yaşayan canlının insanlar için tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Tayvan'da, nadir görülen ve tarih öncesi tür olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı.

9News’in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı.

Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika’da yakalandığını söyledi.

Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip.

Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.

Etiketler tayvan köpek balığı
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