Dev yolcu gemisinde salgın hastalık alarmı: 100 yolcu birden rahatsızlandı

ABD’de bir kruvaziyerde, yolcular arasında mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde meydana gelen mide-bağırsak hastalığı salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı. Yolcular, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle tıbbi yardım talep etti. CDC, salgının, norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. CruiseMapper'a göre, gemi 1 Şubat'ta Florida'nın Tampa kentinden yola çıkarak Meksika, Honduras ve Belize'de mola vereceği yedi günlük bir yolculuğa çıktı.

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını belirtti. Yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

DHA