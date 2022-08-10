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Donetsk’e Rus ordusuna saldırı: 7 ölü

Donetsk’e Rus ordusuna saldırı: 7 ölü

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Savcılığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Bakhmut kasabasına bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Savcılık, saldırı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada saldırılar nedeniyle bölgede yangın çıktığı belirtilerek, "İşgalciler dükkanları, evleri ve yüksek binaları vurdu. Şu anda ölü ve yaralıların yanı sıra yıkılan evlerin sayısı hakkında tam veriler oluşturuluyor, şehirde yangınlar devam ediyor" denildi.

Ukrayna ayrıca Rusya'yı, BM-27 Uragan çok namlulu roketatar ile sivilleri hedef almakla suçladı.

Etiketler rus ordu saldırı
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