Dr. Fauci'nin emekli maaşı dudak uçuklattı

Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Dr. Anthony Fauci'nin emekli maaşı ABD'de gündem oldu.

ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.

Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, emekli maaşının ortaya çıkması.

Zira, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı olarak görev yapan Fauci'nin emekli olması durumunda yıllık 350 bin Dolar maaş alacağı belirtiliyor.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYOR

Fauci her fırsatta henüz emekliliği düşünmediğini belirtiyor. Forbes denetçilerinin ulaştığı bilgilere göre, 55 yıldır kamu hizmetinde bulunan Fauci'ye ödenecek bu rakam yıllar içerisinde artabilir.

Konu kısa sürede ABD kamuoyunun gündemine otururken Fauci Fox News'in yorum talebine yanıt vermedi.

Yılda yaklaşık 435 bin dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanları arasında yer alıyor.

AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.