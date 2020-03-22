SON DAKİKA
TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 1.256'YA ÖLENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Mart 2020 21:38

DSÖ: ''Salgınının durdurulması için karantina yetersiz''

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, koronavirüs salgınının durdurulması için karantinanın yetersiz olduğunu söyledi.

DSÖ: ''Salgınının durdurulması için karantina yetersiz''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, dünya genelinde 315 bin 76 vaka sayısına ulaşan koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryan, mevcut karantina önlemlerinin salgını tamamen durdurmak için yeterli olmayacağını söyledi.

"Gerçekten odaklanmamız gereken şey virüsü taşıyan hastaları bulmak ve onları karantinaya almak, hastaların bağlantılarını bulmak ve onları da izole etmek" diyen Ryan, "Şu anda karantinalarla ilgili tehlike şu; etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koymazsak bu hareket kısıtlamaları ve karantinalar kaldırıldığında hastalık geriye sıçrayacaktır" dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 13 bin 581 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 890 kişi ise tedavi edildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dünya sağlık örgütü , dsö , karantina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM